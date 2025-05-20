Ekonomi

Merkezi Yönetim Borç Stoku Açıklandı

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MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKU VERİLERİ AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan tarihi itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Bu verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku nisan ayı sonunda 10 trilyon 750,5 milyar lira seviyesine ulaştı.

DÖVİZ CİNSİ BORÇLARIN PAYI

Açıklanan raporda, borç stokunun 4 trilyon 892 milyar liralık kısmının Türk Lirası, 5 trilyon 858,5 milyar liralık kısmının ise döviz cinsi borçlardan kaynaklandığı belirtildi. Bu durum, ülkenin borç yapısının büyük oranda dövize bağımlı olduğunu gösteriyor.

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