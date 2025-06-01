Mersin’de 3 Şüpheli Kaçakçılıkta Yakalandı

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Mersin Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, kaçakçılıkla mücadele ve 18 yaş altındakilere sigara ile tütün ürünleri satışı konularında polis ekipleri yoğun bir çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, belirledikleri 3 şüpheliyi yakalayarak işlemleri başlattı.

ŞÜPHELİLERDEN ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonda, yakalanan şüphelilerden toplamda 10 bin adet dolu makaron, 600 adet boş makaron, 226 paket kaçak sigara, 43 adet pro, 71 paket tütün, 40 adet elektronik sigara cihazı, 34 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 148 kurusıkı mermisi ve çeşitli elektronik sigara malzemeleri elde edildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirildi.