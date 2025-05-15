Mersin’de Almanları Dolandırdılar

DOLANDIRICILARA GEÇİT VERİLMİYOR

Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.

ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

Ekipler, Almanya’da yaşayanların kişisel bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespit etti.

ALMAN VATANDAŞLARINI KANDIRDILAR

Mezitli ilçesinde çağrı merkezi kuran bu şebeke, genellikle yaşlı Alman vatandaşlarını hedef alarak elektrik ve doğalgaz aboneliklerini uygun tarifeye taşıma vaadiyle aradı. Ancak, bu vaadinin aksine, onları yüksek tarifelere taşıyarak komisyon kazanarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

İKİ ALMAN VATANDAŞI DA GÖZALTINDA

Bu durumun ardından şüphelilere karşı eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurtdışında benzer suçlardan kaydı bulunan 2 Alman vatandaşı ile birlikte 6’sı yurtdışı doğumlu 8 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalandı.

31 BİN EURO BULUNDU

Çağrı merkezi ve şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda 13 cep telefonu, 6 laptop, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, 1 kamera kayıt cihazı, 2 masaüstü bilgisayar, 31 bin 800 euro, bir miktar nakit para ve çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi.