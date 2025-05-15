Mersin’de Almanya’yı Dolandırdılar

DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİ ORTAYA ÇIKTI

Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından gelen bir ihbar ile harekete geçti. Ekipler, Almanya’da yaşayan kişilerin bilgilerine ulaşarak dolandırıcılık yapan bir şebeke tespit etti.

Mezitli ilçesinde bir çağrı merkezi kuran bu şebeke üyeleri, genellikle yaşlı Alman vatandaşlarını arayarak elektrik ve doğalgaz aboneliklerini uygun tarifelere taşıyacaklarını iddia ediyor. Ancak, bu kişiler aslında yüksek tarifelere geçiş yaparak komisyon alarak dolandırıcılık gerçekleştiriyor.

OPERASYONDA 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu tespit üzerine şüphelilere yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, yurtdışında benzer suçlardan kayıtları bulunan 2 Alman vatandaşı ile 6’sı yurtdışı doğumlu toplam 8 Türk vatandaşı yakalandı.

MAKİNELER VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Çağrı merkezine ve şüphelilerin evlerine yapılan aramalarda, 13 cep telefonu, 6 laptop, 3 tablet, 13 bilgisayar kasası, 1 kamera kayıt cihazı, 2 masaüstü bilgisayar ile 31 bin 800 euro ve bir miktar nakit para ile çok sayıda yazılı materyal ele geçirildi.