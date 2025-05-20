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Mersin’de Fabrika Yangını Sebebi Bilinmiyor

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YANGININ ÇIKTIĞI YERDE ALEVLE MÜCADELE BAŞLADI

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı’ndaki fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), alevlere müdahale etmeye başladı.

PATLAMALARIN DUYULDUĞU FABRİKADA ULAŞIM KAPATILDI

Yangın sırasında yer yer patlama sesleri duyulması dikkat çekti. Yangının bulunduğu bulvar, tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalara devam ediyor.

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