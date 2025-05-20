Mersin’de Korku Yaratan Yangın!

YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKADA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi’ndeki Akbelen Bulvarı’nda bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkıyor. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimleri gönderiliyor.

İTFAİYE EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHELESİ

Çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra, itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA), alevlerle mücadele etmeye başlıyor. Olay yerine gelen seslerin bazıları yer yer patlama sesleri şeklinde duyuluyor. Yangının meydana geldiği bulvar, tek yönlü trafiğe kapatılmış durumda. Kontrol altına almak amacıyla yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.