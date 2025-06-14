Mersin’de Pamuk Depo Yangını Gerçekleşti

YANGIN BİR PAMUK FABRİKASINDA ÇIKTI

Mersin’in Akdeniz ilçesinde yer alan bir pamuk fabrikasının deposunda sabah saatlerinde yangın meydana geldi. Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar sonrası, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçları ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE BAŞLADI

Olay yerine ulaşıp yangına müdahaleye başlayan ekipler, içten içe yanan pamuk yığınları nedeniyle gökyüzüne yoğun siyah dumanların yayıldığını gözlemledi. Depo içerisindeki farklı noktalarda süregelen yangına, itfaiye ekiplerinin çeşitli yerlerden eş zamanlı olarak müdahale ettiği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yangının çıkış sebebine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ayrıca, soğutma çalışmalarının uzun sürebileceği değerlendiriliyor.