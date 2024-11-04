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Mersin’de Terör Örgütüne Yönelik Operasyon

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JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütle bağlantılı olarak terör propagandası yapan 6 şüpheliyi tespit ediyor. Jandarma, tespit edilen şüphelileri yakalamak için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştiriyor.

GÖZALTINA ALMA VE MALZEME EL KOYMA

Düzenlenen operasyon sonucunda, 6 şüpheli gözaltına alınıyor. Yapılan adres aramalarında çok sayıda materyal ve dokümanın incelenmek üzere jandarma tarafından el konulduğu bildiriliyor. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için jandarma komutanlığına götürülüyor. (DHA)

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