Mersin’de Üç Farklı Orman Yangını

ORMAN YANGINI BİLGİLERİ

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında, öğle saatlerinde 3 farklı noktada nedeni henüz belirlenemeyen orman yangını meydana geldi. Yangın, çevredeki vatandaşların hızlı ihbarıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisinin bölgeye yönlendirilmesiyle müdahale edilmeye başlandı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE YANGIN BÜYÜYOR

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa bir süre içerisinde yayılarak büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir çalışma başlattı. Yangının söndürülmesi ve zarar gören alanların yeniden eski haline dönebilmesi için tüm gayret gösteriliyor.