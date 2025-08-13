Gündem

Mersin'de Üç Noktada Orman Yangını

YANGIN ÇIKTI

Silifke ilçesinin Balandız ile Kırtıl mahalleleri arasında yer alan alanda, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle 3 ayrı noktada orman yangını başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterler, çok sayıda arazöz ve orman işçileri bölgeye yönlendirildi.

ALEVLER KONTROLDEN ÇIKTI

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüyerek kontrol altına alınması zor bir hal aldı. Ekipler, yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadele başlattı.

