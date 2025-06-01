Mersin’de Yüzme Faciası Gerçekleşti!

ÖĞRENCİLERİN YÜZME ETKİNLİĞİ TRAJEDİYA DÖNÜŞTÜ

Ankara’dan Silifke ilçesi Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Beyazıd Kampı’na gelen öğrencilerden bazıları, bugün öğleden sonra denize girdi. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle öğrencilerden 3’ü suda çırpınmaya başladı.

İKİ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Görevli ve çevredekilerin yardımıyla denizden baygın halde çıkarılan öğrenciler, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak, 17 yaşındaki M.E.A. ve 16 yaşındaki C.E.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.B. İLERİ TEDAVİ İÇİN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Özel bir hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki A.B.’nin durumu ağır olarak belirlendi ve Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Genç için tedavi süreci yoğun bakımda devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Mersin Valiliği, “Ankara Erkunt Mesleki Eğitim Merkezinden gelen 75 öğrencinin katıldığı etkinlikte, görevlilerin uyarılarına rağmen 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açığa çıkması sonucu boğulma tehlikesi yaşanmıştır. Görevli cankurtaranların müdahalesiyle 3 öğrenci kurtarılmış, 3 öğrenci akıntıya kapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Denizden çıkarılan öğrencilerden 2’sinin hayatını kaybettiği, 1’inin tedavisinin sürdüğü ve 3’ünün ise taburcu olduğu belirtildi. Valilik, “Hayatını kaybeden öğrencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı öğrencimize acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup süreç Valiliğimizce takip edilmektedir” ifadelerini kullandı.