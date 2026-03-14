Mersin’deki Kavurma Skandalı İngiliz Basınında Gündem Oldu

Mersin’de Büyükşehir Belediyesine bağlı aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan etinin belirlenmesi, dünya genelinde yankı uyandırdı. İngiliz basınında, The Sun ve Daily Mirror gibi magazin odaklı gazetelerin de konuyu haberleştirmesi dikkat çekti.

OLAYIN DETAYLARI

Merkez Yenişehir ilçesindeki bir yemek dağıtım noktasından geçen ay alınan kavurmanın içinde bir nesne tespit eden bir vatandaş, durumu ilgili makamlara bildirdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk denetimlerde, tespit edilen nesnenin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi. 4 Şubat’ta aşevinde gerçekleştirilen denetimde, 3-4 Şubat tarihleri arasında üretilen kavurmadan örnek alındı ve bu örnek Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi. Laboratuvar analizlerinde, alınan iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti bulunduğu saptandı. Kavurmada at eti bulunduğu, bir vatandaşın keşfiyle ortaya çıktı. İncelenen çip, 3 birinciliği olan İngiliz yarış atı “Smart Latch”a ait olduğunun anlaşılmasının ardından atın, bacağında kırık nedeniyle 24 Ekim 2025’te yarışa katılamadığı ifade ediliyor. At, sahibi tarafından bedelsiz bir şekilde binicilik kulüplerine verilmiş. Çoğunlukla Adana yarışlarında koşmuş olduğu bilgisi mevcut.

İNGİLİZ BASININDAN TEPKİ: TIRIS REZALETİ

İngiliz basını, atın kavurma malzemesi olarak kullanılmasını büyük bir skandal olarak nitelendirdi. The Sun, “Tırıs rezalet” başlığıyla yayımladığı haberde, durumun büyük bir öfkeye neden olduğunu vurguladı. Haberde, atın sahibi Suat Topcu’nun, bacağındaki kırık nedeniyle atının kariyerinin sona erdiğini belirttiği bilgisine yer verildi. Suat Topcu, atını damızlık kısrak olarak yeni bir yaşama başlamak üzere çiftliğine geri götürdüğünü açıkladı. Suat’ın, atın tay sahibi olamayacağı bilgisini aldıktan sonra, atını çocukların bindiği bir binicilik kulübüne ücretsiz bağışladığı aktarıldı. Ancak, Smart Latch isimli atın binicilik okuluna hiç ulaşmadığı iddia ediliyor. Soruşturma sonuçlarına göre, atın yasa dışı bir şekilde kesildiği ve etinin “dana eti” olarak etiketlenip satıldığı, ardından büyükşehir belediyesinin aşevinde kullanıldığı bilgisine yer verildi.

THE MIRROR’ DA HABER YAPTI

Diğer bir yayın organı olan Mirror da benzer şekilde konuyu gündeme taşıdı. Haberde, atın sahibinin bacağındaki kırık nedeniyle bir yere vermek istediği aktarıldı. Atın sahiplerinden biri, “Daha sonra atımız için bir yuva bulmak istedik. Atı Osmaniye’de, insanların ve çocukların hobi olarak ata bindiği bir çiftliğe gönderdim.” diye konuştu.