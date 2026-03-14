Mersin’deki Kavurma Skandalı İngiliz Gazetelerinde Gündem Oldu

Mersin’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti bulunması, İngiliz basının da ilgisini çekti. Magazin ağırlıklı gazeteler arasında yer alan The Sun ve Daily Mirror, olayı ön plana çıkaran haberler yayımladı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Belediyenin Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasında geçen ay, bir vatandaşın kavurmada bir cisim fark etmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. İlk değerlendirmelerde, cismin bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi. 4 Şubat’ta aşevinde gerçekleştirilen denetim kapsamında, 3-4 Şubat’ta üretilen kavurmadan alınan örnekler Mersin Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Yapılan laboratuvar analizi sonuçları, iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiğini gösterdi. Kavurmada at etinin varlığı, bir vatandaşın elektronik kimlik çipini fark etmesiyle ortaya çıktı. Bu çip, 3 birincilik kazanmış olan İngiliz yarış atı “Smart Latch”a aitti. At, son olarak 24 Ekim 2025 tarihinde yarışa çıkmış ve bacağında kemik kırığı meydana gelmişti. Sahibi, atı bedelsiz olarak binicilik kulüplerine teslim etmiş ve at genelde Adana yarışlarında koşmuş görünüyordu.

İNGİLİZ BASINI DA HABER YAPTI: TIRIS REZALET

Atın kavurma malzemesi olarak kullanılması, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. The Sun gazetesi, “Tırıs rezalet” başlığıyla durumu duyurarak, yaşananların öfkeye neden olduğunu ortaya koydu. Haberde, atın sahibi Suat Topcu’nun, atının bacağındaki kırık sebebiyle geçen yıl Ekim ayında kariyerinin sona erdiğini ve onu damızlık kısrak olarak yeni bir hayata başlamak üzere çiftliğine geri dönmesine izin verdiği bildirildi. Topcu’nun, atının tay sahibi olamayacağını öğrenince, atını ücretsiz olarak bir binicilik kulübüne bağışladığı belirtildi. Ancak Smart Latch’in, binicilik okuluna ulaşamadığı ve soruşturmanın, atın kulübe götürülmeden yasa dışı olarak kesildiğini gösterdiği ifade edildi. Ayrıca, etin “dana eti” olarak etiketlenip satıldığı ve sonunda aşevinde kullanıldığı bilgisi yer aldı.

THE MIRROR DA HABERLEŞTİRDİ

Bir diğer medya organı Mirror da konuyu ele aldı ve haberde, atın sahibinin, bacağının kırılmasının ardından bir yere vermek istediğini dile getirdiği aktarıldı. “Daha sonra atımız için bir yuva bulmak istedik. Atı Osmaniye’de, insanların ve çocukların hobi olarak ata bindiği türden bir çiftliğe gönderdim.” ifadelerine yer verildi.