Mersin’deki Yangın, Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülek Mahallesi Çukurbağ mevkisindeki çam ağaçlarıyla kaplı orman alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek daha geniş bir alana yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Ormandan yükselen duman, kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. İhbar üzerine bölgeye Gülek Orman Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına hızla müdahale ederek alevlerin daha fazla alana yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınla ilgili olarak inceleme de yapılıyor.