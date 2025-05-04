“Mert Günok’tan SoLskjaer İtirafı!”

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULAR GALİBİYETİ KUTLADI

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ardından futbolcular Gabriel Paulista, Mert Günok ve Gedson Fernandes, gerçekleştirdikleri açıklamalarıyla galibiyeti değerlendirdi.

PAULISTA: TARİHİ ZAFER

Paulista, “Büyük bir zafer kazandık ve bunu kutlamalıyız. Her oyuncuyu tebrik ediyorum. Sezon boyunca çok hata yaptık. Bunlar bizi cezalandırdı. Bu yüzden istediğimiz yerde değiliz ligde. Her maça final olarak bakmalıyız.” sözleriyle takımın performansına dikkat çekti. Paulistanın, hedeflerinin üçüncülük olduğunu belirtmesi, “Bu galibiyeti teknik heyete, çalışanlarımıza ve taraftarımıza armağan ediyorum.” ifadesi dikkat çekti. Ayrıca Arthur’un performansından övgüyle bahsetti: “Kendisi için yeni bir pozisyondu, bu yeni pozisyonda çok iyi oynadı. İlk yarıda gol olabilecek birçok pozisyonu engelledi.”

MERT GÜNOK: STRATEJİK HAZIRLIK

Mert Günok, “Bugün hocamız yine Galatasaray maçındaki formatla oynamayı tercih etti.” diyerek takımın stratejik hazırlığına vurgu yaptı. “Masuaku’nun stoperde olması ve Emrecan’ın sol bekte oynaması farklı düşüncelere yol açmış olabilir ama maça iyi hazırlandık. Hep iyi oynadık.” ifadelerini kullanarak derbi mücadelelerine dair deneyimlerini paylaştı. Üçüncülük hedefine ulaşma konusunda kararlı olduklarını da dile getirdi.

GEDSON: ORTAK HEDEFİMİZ TAKIMA YARDIMCI OLMAK

Gedson Fernandes, bireysel başarıların yanında takımın ortak hedefine vurgu yaparak, “Bireysel rakamlara asla bakmıyorum. Önemli olan takıma yardımcı olmak. Sürekli takıma yardım etmek için elimden geleni yapmak istiyorum.” diyerek takım ruhunun önemine dikkat çekti. Ayrıca, “Bu seneki hedefimiz olan üçüncülük için iyi bir şekilde ilerliyoruz.” sözleriyle hedefe odaklanmayı sürdürdüklerini belirtti.