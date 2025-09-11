Mert Hakan Yandaş Sakatlık Durumunu Açıkladı

FENERBAHÇE KAPTANI MERT HAKAN YANDAŞ’IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, yaşadığı sakatlık süreciyle ilgili bilgiler verdi. Deneyimli futbolcu, bu zorlu süreci geride bırakmaya oldukça yaklaştığını ifade etti. Mert Hakan, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…” şeklinde konuştu.

SAKATLIĞI GERİDE BIRAKMA ÇABALARI

Mert Hakan, bu sürecin zorluğunu vurgularken, “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim.” diye ekledi. Ayrıca, özel bir koşu bandının yurt dışından geldiğini belirterek, “Bununla birlikte sakatlıktan geri dönüşüm daha kısaldı.” ifadesini kullandı.