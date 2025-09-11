Mert Hakan Yandaş Sakatlık Sürecini Açıkladı

AÇIKLAMALARIN İÇERİĞİ

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbolcu, zor bir dönemi geride bırakmaya çok yakın olduğunu ifade etti. Mert Hakan, bu süreçte yaşadıklarını ve aldığı destekleri paylaşarak, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…” şeklinde konuştu.

Mert Hakan, sakatlık süreci açısından umut verici bir duruma geldiğini belirtirken, “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim.” dedi. Yurt dışından gelen özel bir koşu bandının, sakatlıktan geri dönüş sürecini kısalttığını da ekledi.