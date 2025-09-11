Mert Hakan Yandaş Sakatlık Sürecini Anlattı

Sakatlık Süreci Hakkında Bilgiler

Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, geçirdiği sakatlık süreci hakkında bilgi verdi. Deneyimli futbolcu, bu zorlu dönemden kurtulmaya yaklaştığını ifade etti. Mert Hakan, “Futbolda benim sakatlığımı yaşayıp futbola dönen ya 1 ya 2 futbolcu var. Tüm doktorların müthiş mücadele verdiği anlar oldu. Günde 4-5 saat çalışmayla devam ediyorum. Yakınlarım ve ben bu durumu en iyi bilenleriz. Çok şükür artık geçti gibi…” dedi.

Sahaya Dönme İsteği ve Destekleyici Ekipman

Mert Hakan, bunun yanı sıra hiç kimsenin böyle bir durumla karşılaşmasını istemediğini belirtti. “Hiçbir futbolcu inşallah böyle şeyler yaşamaz. Sevdiği oyundan uzak kalmaz. Ben de bir an önce sahalara dönüp performans vermek istiyorum. İnşallah sakatlığımı atlatmak üzereyim.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, yurt dışından özel bir koşu bandının geldiğini ve bu ekipmanın sakatlıktan iyileşmesini hızlandırdığını dile getirdi.