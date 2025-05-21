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Mert Müldür İle Anlaşma Sağlandı

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Futbolcunun Gelişmeleri İlgili Şaşırtıcı Durumlar

Fenerbahçe’nin deneyimli futbolcusu Mert Müldür ile ilgili meydana gelen son gelişmeler, sarı-lacivertli taraftarları şaşırtmaya devam ediyor. Süper Lig’in güçlü ekiplerinden olan Fenerbahçe’de Mert Müldür ile ilgili anlayışlar değişiyor. Yıldız futbolcunun transferine olumlu bir yaklaşımın olduğu iddia ediliyor.

Transfer Süreci ve Yönetimin Değerlendirmesi

Milli oyuncu Mert Müldür için Fenerbahçe yönetiminden ‘transfer olabilir’ yönünde bir rapor ortaya çıktı. Mert Müldür’ün Beşiktaş derbisindeki hatasıyla birlikte Fenerbahçe’deki kredisi sona erdiğini düşünen sarı-lacivertli yönetim, Jose Mourinho’nun onayıyla milli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirmeye karar verdi.

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