More
Gündem

Mert Ramazan Demir Cihangir’e Döndü

mert-ramazan-demir-cihangir-e-dondu

CİHANGİR’E DÖNÜŞ YAPTI

Cihangir’de yaşayan Mert Ramazan Demir, bir yıl önce sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Ulus’taki bir eve taşınmıştı. Ünlü oyuncu, eski evine geri dönüyor. Demir, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00’te Cihangir’deki evine girerken görüntüleniyor. Dikkat çeken bir detay ise Demir’in yalnız olmaması…

ANAHTAR ARKADAŞINA AİT

Demir’in giriş yaptığı anlarda yanında birinin olduğu dikkat çekiyor. Ayrıca, kullandığı anahtarın arkadaşına ait olduğu öğreniliyor. Bu durum arkadaşlığın derinliğini ve yakınlığını gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Çalışmadan Emeklilik Şansı: Proje Detayları ve Şartlar

Gençler ve kadınlar, 15 bin lira harçlıkla part time iş imkanı ve emeklilik primleriyle desteklenecek. Proje hakkında detaylar merak ediliyor.
Flaş

Telefonları Temizleme Yöntemleri: 4 İpucu

Cep telefonları günümüzde vazgeçilmez hale geldi; ancak tuvalet gibi hijyenik olmayan yerlerde kullanımı, sağlığımız için tehlikeler yaratabiliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.