Mert Ramazan Demir Cihangir’e Döndü

CİHANGİR’E DÖNÜŞ YAPTI

Cihangir’de yaşayan Mert Ramazan Demir, bir yıl önce sevgilisi Afra Saraçoğlu ile Ulus’taki bir eve taşınmıştı. Ünlü oyuncu, eski evine geri dönüyor. Demir, geçtiğimiz çarşamba gecesi saat 04.00’te Cihangir’deki evine girerken görüntüleniyor. Dikkat çeken bir detay ise Demir’in yalnız olmaması…

ANAHTAR ARKADAŞINA AİT

Demir’in giriş yaptığı anlarda yanında birinin olduğu dikkat çekiyor. Ayrıca, kullandığı anahtarın arkadaşına ait olduğu öğreniliyor. Bu durum arkadaşlığın derinliğini ve yakınlığını gözler önüne seriyor.