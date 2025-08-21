Mert Yazıcıoğlu, Sultan Orhan ile geliyor!

YENİ PROJEYLE İLGİLİ HEYECAN YARATAN GELİŞMELER

Türkiye, ekran başında yeni bir heyecanı bekliyor. Türk dizi sektörünün gözde isimlerinden Mert Yazıcıoğlu, “Sultan Orhan” adlı yepyeni projesi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kızıl Goncalar’daki Cüneyd karakteriyle pek çok kişinin kalbini kazanan oyuncu, bu kez Osmanlı’nın ikinci sultanı Orhan Bey rolünde yer alacak. Burak Özçivit’in öncülüğündeki Kuruluş Osman dizisinin sona ermesiyle birlikte, Yazıcıoğlu’nun öncülüğündeki bu yeni dizi, tarihi atmosferi ve etkileyici kadrosu ile izleyicilerin dikkatini çekecek.

BURAK ÖZÇİVİT’E VEDA, YAZICIOĞLU’NA MERHABA

ATV’de ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi, 6 sezon boyunca Burak Özçivit’in Osman Bey karakteriyle büyük bir başarı elde etti. Ancak Özçivit’in diziden ayrılması, hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Sosyal medya platformlarında “Burak’sız olmaz!” gibi yorumlar dolaşırken, Bozdağ Film’in yaptığı açıklama tüm dikkatleri Mert Yazıcıoğlu’nun üzerine çekti: Orhan Bey rolü ile başrolde!

YENİ DÖNEM “SULTAN ORHAN” İLE BAŞLIYOR

Kuruluş Osman’ın devamı olarak değerlendirilen bu projenin adı, sosyal medyada “Kuruluş Orhan” ya da “Yükseliş Orhan” şeklinde anılsa da, yapımcıların nihai kararı “Sultan Orhan” oldu. İzleyiciler için yeni bir dönem başlıyor ve heyecan dolu detayların ortaya çıkması bekleniyor.