mertens-galatasaray-a-transfer-oluyor

FUTBOL KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Futbol yaşamına doğduğu şehirdeki yerel kulüplerden Stade Leuven’de başlayan Belçikalı futbolcu, daha sonra Anderlecht ve Gent’in altyapısında yer aldı. Eendracht Aalst ve AGOVV takımlarında mücadele ettikten sonra Hollanda’nın Utrecht takımına transfer oldu.

Utrecht’teki başarılı performansının ardından PSV’nin kadrosuna dahil olan Mertens, burada gösterdiği dikkat çekici performansla adını duyurdu. 2013 yazında İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan futbolcu, burada 9 sezon geçirdi.

GALATASARAY AVRUPA ŞAMPİYONU

Tecrübeli oyuncu, Napoli’deki döneminin ardından Galatasaray’a transfer olarak yeni bir sayfa açtı. Galatasaray’da şampiyonluk deneyimi yaşayan Mertens, takımında 2 kez bu başarıyı elde etti.