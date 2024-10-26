More
No menu items!
Spor

Mertens Galatasaray’a Transfer Oluyor

mertens-galatasaray-a-transfer-oluyor

FUTBOL KARİYERİNİN BAŞLANGICI

Futbol yaşamına doğduğu şehirdeki yerel kulüplerden Stade Leuven’de başlayan Belçikalı futbolcu, daha sonra Anderlecht ve Gent’in altyapısında yer aldı. Eendracht Aalst ve AGOVV takımlarında mücadele ettikten sonra Hollanda’nın Utrecht takımına transfer oldu.

Utrecht’teki başarılı performansının ardından PSV’nin kadrosuna dahil olan Mertens, burada gösterdiği dikkat çekici performansla adını duyurdu. 2013 yazında İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olan futbolcu, burada 9 sezon geçirdi.

GALATASARAY AVRUPA ŞAMPİYONU

Tecrübeli oyuncu, Napoli’deki döneminin ardından Galatasaray’a transfer olarak yeni bir sayfa açtı. Galatasaray’da şampiyonluk deneyimi yaşayan Mertens, takımında 2 kez bu başarıyı elde etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.