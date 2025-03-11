Mertens Taktik Karar İle Yedek Kaldı

MERTENS’İN TAKTİKSEL DURUMU

Milliyet’in verdiği bilgilere göre, Mertens’in kulübedeki ilginç durumu tamamen bir taktik tercihi. Alanyaspor karşılaşmasında 47. dakikada ısınmaya gönderilen Belçikalı futbolcu, sahaya girmeye hazırlanırken, maçta yaşanan gelişmeler planları değiştirdi. Galatasaray’ın ardı ardına bulduğu goller, teknik direktör Okan Buruk’un stratejisini etkiledi. Buruk, Mertens’in savunma yönünün zayıf kalabileceğini düşünerek, maçtaki skor avantajını riske atmamak adına onun oyuna girmesinden vazgeçti. Yani Mertens’in formsuzluğu veya fiziksel düşüşü değil, tamamen stratejik bir tercih söz konusu!

Alanyaspor maçının sonrasında yorumcular, Mertens’in etkinliğini sorgulamaya başladı. “Belçikalı yıldız neden sahada değil?” sorusu gündemi meşgul ederken, birçok kişi onun artık bir hamle oyuncusuna dönüştüğünü düşünüyordu. Ancak bu taktiksel tercih, Mertens’in hala Okan Buruk’un planlarında önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

MERTENS’İN GELECEĞİ

Galatasaray’da sezona damga vuran oyunculardan biri olan Dries Mertens, bu taktik tercihleri nedeniyle bir süre daha kulübede kalacak mı? Yoksa Okan Buruk, Belçikalı yıldızı yeniden başlangıç 11’ine dâhil etmenin bir yolunu mu bulacak? Taraftarlar, Mertens’in eşsiz yeteneklerini bir an önce sahada izlemek için sabırsızlanıyor.