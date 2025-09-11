Merz, Polonya için NATO eleştirisi yaptı

RUSYA’NIN İHA SALDIRILARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile birlikte, Rusya’ya ait insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesine ilişkin sert görüşlerini dile getirdi. Merz, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada” şeklinde konuştu. Ayrıca Polonya Başbakanı ile yapmış olduğu görüşmeye atıfta bulunarak, Polonya’nın yaşadığı saldırılarla ilgili değerlendirmesinde, “Bunun Avrupa’da barış için ciddi bir tehdit olduğu değerlendirmesini paylaşıyorum” dedi.

NATO VE AB’DE TARTIŞMALARIN BAŞLAMASI

Merz, Rusya’nın bu tür saldırıların tesadüfi olduğuna dair iddialarının inandırıcı olmadığını belirterek, “NATO’nun hava savunması çalıştı fakat böylesine büyük sayıda insansız hava aracının Polonya hava sahasına girmesini önleme ve bunları tespit edip savunma açısından gerektiği gibi çalışmadığı açıkça ortada. Bu durum NATO ve AB içinde tartışmaları tetikleyecektir” dedi.

İSRAİL’İN EYLEMLERİNE ELEŞTİRİ

Avrupa Birliği’nin İsrail aleyhindeki yaptırımlarına ilişkin görüşü sorulan Merz, Gazze’deki olayların nedeninin 7 Ekim 2023 tarihinde yaşananlar olduğunu savundu. İsrail’in tutumunu eleştirerek, “İsrail devletinin yanındayız fakat bu, İsrail’in eylemlerini eleştiremeyeceğimiz anlamına gelmez” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Katar’ın başkenti Doha’ya yönelik gerçekleştirilen İsrail saldırısını, “Bu, yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı bir askeri harekattır” şeklinde değerlendirdi.

FİLİSTİN’İN TANINMASI İÇİN AÇIKLAMA

Merz, “İsrail’in eylemlerinin kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak bu aşamada, Filistin Devleti’nin tanınmasını talep etmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler’deki sürece katılmayacağız çünkü Filistin Devleti’nin kurulması için zaman henüz gelmiş değildir” açıklamasında bulundu.

ABD İLE AB ARASINDA ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Son olarak, Avrupalı şirketlerin ödemek zorunda kaldıkları gümrük vergileri konusunda yaşadıkları belirsizliğe dikkate çeken Merz, “ABD ile AB arasında hızlı bir anlaşma bekliyorum. Yalnızca üzerinde mutabık kalınan gümrük vergileri konusunda değil, aynı zamanda çelik ve alüminyum üzerindeki vergiler konusunda da” şeklinde görüş bildirdi. Avrupa ekonomisinin, bu durumdan zarar gördüğünü vurguladı.