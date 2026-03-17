Mescid-i Aksa 18 Gün Süresince İbadete Kapalı

ABD VE İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI SÜRÜYOR

ABD ile İsrail’in İran’a 28 Şubat tarihinde başlattığı saldırılar devam ediyor. Orta Doğu’da huzursuzluğun kaynağı haline gelen İsrail, bu saldırıları bahane ederek Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini sürdürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın 18 gündür ibadete kapalı olduğu bildirildi.

MESCİD-İ AKSA 18 GÜNDÜR KAPALI

Kudüs Valiliğinden gelen açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tuttuğu kaydedildi. Tepki gösterilen bu durumun yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin yetkisi dahilinde olduğu vurgulandı.

TEHLİKELİ BİR EMSAL OLUŞTURABİLİR

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın yönetimi, giriş-çıkış düzenlemeleri ve gerekirse kapatma yetkisinin Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu hatırlatıldı. İsrail polisinin bu alandaki müdahalesi yetki ihlali olarak nitelendirildi. Ayrıca, İsrail’in bu uygulamasının, Mescid-i Aksa’nın mevcut tarihi ve hukuki statüsünü zedelediği ifade edildi. Böyle bir adımın, gelecekte ibadetin keyfi şekilde engellenmesine yol açabilecek tehlikeli bir emsal oluşturabileceği aktarıldı. Açıklamada, bu tür uygulamaların yalnızca Mescid-i Aksa ile sınırlı kalmayabileceği ve Kudüs’teki diğer kutsal mekanları da etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

İSRAİL’İN KISITLAMALARI

İsrail polisinden yapılan açıklamada, İran’a yönelik saldırıların başlamasının ardından uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde Mescid-i Aksa dâhil, Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan kutsal mekanlara ibadet veya ziyaret amacıyla girişlerin engelleneceği kaydedildi. Bu kısıtlamaların Kudüs’teki diğer dini mekanları da kapsadığı, bunların arasında Hristiyanların en kutsal kiliselerinden biri olan Kıyamet Kilisesi’nin de bulunduğu belirtildi. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonucunda, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya girişleri kısıtlayarak Müslümanların Harem-i Şerif’te ibadet etmelerine izin vermediği bildirildi.

