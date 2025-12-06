Meta’nın Yapay Zeka Sohbet Botuna Gerçek Zamanlı Haber Akışı

meta-nin-yapay-zeka-sohbet-botuna-gercek-zamanli-haber-akisi

Meta, uluslararası medya kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde yapay zeka sohbet botuna anlık haber akışı sunacağını duyurdu. Bu ortaklıklar, yayınevlerinin makalelerine ve internet sitelerine yönlendirmelerle kullanıcılara daha güncel ve çeşitli kaynaklara ulaşma imkânı sağlayacak.

KAPSAMLI YAYINCI HAVUZU
Şirket, kullanıcıların Meta AI aracılığıyla haberle ilgili sorular sorması durumunda, bireysel ilgi alanlarına uyumlu, zamanında ve kapsamlı içeriklerin geniş bir yayıncı havuzundan elde edileceğini belirtti.

YAPAY ZEKA REKABETİNDE STRATEJİK ADIM
Meta, hızla gelişen yapay zeka sektöründe artan rekabetin altını çizerken, içerik lisanslama anlaşmalarının öneminin giderek arttığını vurguladı. Llama 4 modelinin beklenen etkiyi yaratmaması sonrasında, şirketin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı Metaverse projelerinde bütçe kısıtlamalarının yaşandığı biliniyor.

FİNANSAL DETAYLAR AÇIKLANMADI
Anlaşmaların mali detaylarına dair herhangi bir bilgi verilmezken, yapılan açıklamalarla USA Today ve People Inc. finansal bilgilerin gizli tutulduğunu onayladı. Meta, yeni ortaklıkların gündemde olduğunu ve yapay zeka özelliklerine yönelik testlerin devam etmekte olduğunu ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TAG Otoyolunda TIR Çarpışması Yangın Çıkardı

TAG Otoyolu’nda hububat yüklü 3 TIR'ın çarpışması sonucu yangın çıktı. Gaziantep-Şanlıurfa yönü trafiğe kapatıldı.
Gündem

Fenerbahçe’nin Puan Kaybında En-Nesyri Suçlu İlan Edildi

Fenerbahçe, Başakşehir'e karşı 7 maçlık galibiyet serisini kaybetti. En-Nesyri’nin ilk yarıda kaçırdığı gol sonrası sosyal medyada büyük eleştiriler aldı.
Gündem

Messi İle Inter Miami Tarihi Başarıya İmza Attı

Inter Miami, MLS finalinde Vancouver Whitecaps'i 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ocampo'nun hatasıyla öne geçen takım, De Paul ve Allende'nin destekleriyle Messi'nin 48. zaferini elde etti.
Gündem

Can Kaybı 900’ü Geçti Sel Felaketi Sürüyor

Endonezya'da meydana gelen sel ve heyelan felaketi sonucu ölü sayısı 900'ü aştı, yüzlerce kişi kayıp. Yardımlar hava ve deniz yoluyla ulaştırılmaya devam ediyor.
Gündem

Orta Doğu’da Türkiye’nin Rolü ve ABD İş Birliği

Türkiye, terörle mücadele için Suriye'deki SDG'ye 25 gün süre tanıdı. Belirtilen şartlar yerine gelmezse operasyon sinyali verildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.