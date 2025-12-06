Meta’nın Yapay Zeka Sohbet Botuna Gerçek Zamanlı Haber Akışı

Meta, uluslararası medya kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği iş birlikleri sayesinde yapay zeka sohbet botuna anlık haber akışı sunacağını duyurdu. Bu ortaklıklar, yayınevlerinin makalelerine ve internet sitelerine yönlendirmelerle kullanıcılara daha güncel ve çeşitli kaynaklara ulaşma imkânı sağlayacak.

KAPSAMLI YAYINCI HAVUZU

Şirket, kullanıcıların Meta AI aracılığıyla haberle ilgili sorular sorması durumunda, bireysel ilgi alanlarına uyumlu, zamanında ve kapsamlı içeriklerin geniş bir yayıncı havuzundan elde edileceğini belirtti.

YAPAY ZEKA REKABETİNDE STRATEJİK ADIM

Meta, hızla gelişen yapay zeka sektöründe artan rekabetin altını çizerken, içerik lisanslama anlaşmalarının öneminin giderek arttığını vurguladı. Llama 4 modelinin beklenen etkiyi yaratmaması sonrasında, şirketin milyarlarca dolarlık yatırım yaptığı Metaverse projelerinde bütçe kısıtlamalarının yaşandığı biliniyor.

FİNANSAL DETAYLAR AÇIKLANMADI

Anlaşmaların mali detaylarına dair herhangi bir bilgi verilmezken, yapılan açıklamalarla USA Today ve People Inc. finansal bilgilerin gizli tutulduğunu onayladı. Meta, yeni ortaklıkların gündemde olduğunu ve yapay zeka özelliklerine yönelik testlerin devam etmekte olduğunu ifade etti.