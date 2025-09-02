Meta’nın Yapay Zeka Sorunları Büyüyor

YATIRIMDAKİ ZORLUKLAR

Meta’nın yapay zeka alanındaki rekabette öne geçmek adına gerçekleştirdiği 14,3 milyar dolarlık yatırımın önemli bir parçası olan Scale AI iş birliği, ilk birkaç ayda önemli sorunlarla karşılaşıyor. TechCrunch’ın haberine göre, anlaşmanın üzerinden sadece iki ay geçmesine rağmen, Meta’nın yeni kurduğu Süper Zeka Laboratuvarı bünyesindeki iç gerilimler, bir dizi üst düzey ayrılığa sebep oldu.

BÜROKRATİK SORUNLAR

Haberin detaylarına göre, Scale AI’ın kurucu ortağı Alexandr Wang ve ekibinin dahil olmasıyla laboratuvarın durumu giderek karmaşık bir hale geliyor. Çalışanlar, Meta’nın bürokratik engellerinden duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Rakip firmalardan gelen üst düzey araştırmacıların, şirketin ağır yapısı yüzünden verim kaybı yaşadığı ve Meta’nın mevcut yapay zeka ekibinin etki alanının daraldığı ifade ediliyor.

ZUCKERBERG’ÜN SIKINTILARI

İç huzursuzluğun diğer bir kaynağının ise CEO Mark Zuckerberg’ün nisan ayında duyurulan Llama 4 modelinin beklentileri karşılayamamasından kaynaklandığı belirtildi. Üçüncü bir neden olarak ise ekibin istikrarsızlığı öne çıkıyor. Zuckerberg’in, rakiplerini hızla yakalamak amacıyla üst düzey yetenek transferi ve yeni anlaşmalar için başlattığı çabalar, ekibin yapısını olumsuz etkiledi. Wang’ın ekibe katılması, bazı çalışanlarca “dev bir teknoloji şirketinde ekip yönetme deneyimi olmayan bir isim” olarak eleştirildi. Ayrıca Zuckerberg’ün, OpenAI’ın araştırma direktörü Mark Chen ile görüşmeler gerçekleştirip, OpenAI’dan ayrılan tanınmış yapay zeka araştırmacıları Ilya Sutskever ve Mira Murati’nin projelerini satın almaya çalıştığı fakat bu uğraşların sonuçsuz kaldığı bildirildi.

AYRILIKLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

İstikrarsızlık, üst düzey ayrılıklara neden oldu. Daha önce Wired’da yer alan bilgilere göre, OpenAI’dan transfer edilen bazı araştırmacılar Meta’dan ayrıldı. Son olarak Süper Zeka Laboratuvarı araştırmacısı Rishabh Agarwal, geçtiğimiz hafta X üzerinden istifasını duyurdu. Ayrıca, Meta yöneticisi Chaya Nayak da OpenAI’a katıldı.