Meteoroloji 19 İl İçin Sarı Uyarı

19 İL İÇİN SARIMETEOROLOJİK UYARI

İçişleri Bakanlığı, 19 il için “sarı” meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre bugün Sivas, Kayseri, Yozgat’ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir’de yerel anlamda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Sağanak, İç Ege’de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla’nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa’nın doğusu, Kütahya’nın güneyi ve doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri olan Isparta ve Burdur ile Antalya’nın iç kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzeybatısında Eskişehir’in güney ve doğusun da, Konya’nın kuzeyinde ve Ankara’nın güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

DİKKAT GEREKEN DURUMLAR

Vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.