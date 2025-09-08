Gündem

Meteoroloji, Ani Sel Riskine Dikkat Edin

meteoroloji-ani-sel-riskine-dikkat-edin

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bayburt dışında Karadeniz’in tamamı yağışlı geçecek.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK

Yağışlı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece düşmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkta belirgin bir değişiklik olması beklenmiyor. Termometreler 35°C’yi geçmeyecek.

Ani SEL VE DOLU RİSKİ

Özellikle İç Anadolu’nun kuzeydoğusu (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas), Niğde ve Kayseri’nin güneyi ile Adana’nın kuzey çevreleri ve Kahramanmaraş’ın batısında yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı uyarıyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bursa (26°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı
Çanakkale (28°C): Parçalı bulutlu
Edirne (32°C): Parçalı bulutlu
İstanbul (26°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Afyonkarahisar (22°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı
Denizli (30°C): Parçalı ve az bulutlu
İzmir (32°C): Az bulutlu ve açık
Muğla (32°C): Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Adana (33°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya (30°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur (29°C): Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay (31°C): Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ankara (21°C): Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir (24°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya (24°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bolu (23°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop (29°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak (24°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Amasya (28°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Artvin (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun (27°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon (25°C): Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Erzurum (26°C): Parçalı bulutlu
Kars (27°C): Parçalı bulutlu
Malatya (32°C): Az bulutlu ve açık
Van (27°C): Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Diyarbakır (35°C): Az bulutlu ve açık
Gaziantep (32°C): Az bulutlu ve açık
Mardin (32°C): Az bulutlu ve açık
Siirt (26°C): Az bulutlu ve açık

