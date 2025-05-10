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Meteoroloji’den 23 İl İçin Uyarı!

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ANİ HAVA DEĞİŞİMİ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde hava durumunun beklenmedik bir şekilde değişeceğini belirterek 23 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun büyük kısmı ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi sağanak yağışından etkilenecek. Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA

Marmara’da kuzey yönlerden, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek. Bazı bölgelerde kısa süreli fırtına etkili olabiliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM

Kuzeybatı kesimlerde hava sıcaklıkları düşecek, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

KRİTİK UYARILAR

Kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve yıldırım riskinin mevcut olduğu belirtildi. Vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı esnasında ise çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı önlem alınması gerektiği ifade edildi.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale sarı kodlu uyarı alan iller olarak belirleniyor.

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