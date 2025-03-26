Meteoroloji’den Çığ ve Don Uyarısı

GÜNCEL HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, 26 Mart Çarşamba günü ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve özellikle çok bulutlu hava şartları hakim olacak. Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülmesi bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir gün geçirilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar mevcut: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanabilirken, kuzeybatıda toz taşınımı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ÇİFT UYARI: ÇIĞ TEHLİKESİ VE BUZLANMA

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun karlı yamaçlarında çığ riski sürüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde gözlemlenen buzlanma ve don, ulaşımda aksamalara yol açabiliyor. Bu nedenle yetkililerin ve vatandaşların dikkatli olmalarında fayda var. Ayrıca, Marmara’nın batısında beklenen toz taşınımı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava mevcut. Edirne 21°C, İstanbul 21°C, Kırklareli 21°C, Kocaeli ise 25°C olarak kaydedilmiş. Ege bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir gün görülecek. Afyonkarahisar 23°C, Denizli 28°C, İzmir 25°C ve Manisa 26°C sıcaklık değerlerine sahip. Akdeniz bölgesinde de aynı şekilde parçalı ve az bulutlu hava hâkim. Adana 28°C, Antalya 22°C, Hatay 27°C, Mersin 23°C olarak ölçülüyor.

İç Anadolu bölgesindeki havanın ise parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir 22°C, Konya 26°C, Nevşehir 23°C olarak kaydedilmiş. Batı Karadeniz bölgesi de parçalı ve çok bulutlu geçecek; Bolu 22°C, Karabük 24°C, Sinop 19°C ve Zonguldak 20°C sıcaklıklarını gösteriyor. Orta ve Doğu Karadeniz mekanında ise parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava görülecek. Artvin ve Trabzon-Rize’nin iç kesimlerinde yağmur bekleniyor. Ayrıca çığ tehlikesi, buzlanma ve sis uyarısı da yapılmakta.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu genelinde parçalı ve az bulutlu hava mevcut. Kuzey kesimlerde çok bulutlu hava hakim ve Ardahan’da yağmur bekleniyor. Çığ, buzlanma ve sis riski bu bölgede de devam ediyor. Erzurum 13°C, Kars 12°C, Malatya 24°C ve Van 10°C sıcaklık verileri alınmış. Güneydoğu Anadolu’da ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı öngörülüyor. Diyarbakır 26°C, Gaziantep 27°C, Siirt 23°C ve Şanlıurfa 28°C sıcaklıkları ölçülüyor.

BAAYRAMDA HAVA DEĞİŞİYOR

28 Mart’tan itibaren ülke genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Dört gün sürecek bu yağışlı hava, bayram planlarını etkileyebilir. Güncel tahminler için Meteoroloji’yi takipte kalmanız öneriliyor.