Meteoroloji’den Kritik Uyarı: Şiddetli Yağışlar Bekleniyor

ŞIDDERTİ SAĞANAK YAĞIŞ VE KUYREVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü için Türkiye’nin dört bölgesinde şiddetli sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı. Doğu Anadolu’da güneyden esecek rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaşacağı ifade edildi. İşte detaylar ve bölge bölge hava durumu!

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RİSKLER

MGM, özellikle Doğu Karadeniz’de (Artvin, Trabzon), Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzurum, Kars, Bingöl, Muş) ve İç Anadolu’nun bazı illerinde (Kayseri, Sivas) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanması mümkün. Vatandaşlar ve yerel yetkililer, özellikle dere yatakları ve düşük rakımlı bölgelerde tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

DOĞU ANADOLU’DA FIRTINA TEHLİKESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışın yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızı, zaman zaman 30-50 km/saat seviyesine ulaşabilmektedir. Bu durum, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve elektrik direklerinde hasar gibi riskleri ortaya çıkarıyor. Meteoroloji, bölgenin halkı ve işletmeleri, özellikle açık alanlarda ve yüksek yapılarda dikkatli olmaya çağırdı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu bir görünüm sergileyecek. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağış bekleniyor. İşte öne çıkan illerin hava durumu:

Marmara: Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli’de öğleden sonra sağanak yağış. İstanbul 21°C, Balıkesir 23°C. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis oluşma ihtimali var.

Ege: Parçalı bulutlu, İzmir 26°C, Denizli 27°C. İç kesimlerde sabah ve gece sis görülebilir.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, Adana ve Hatay’da gece sağanak yağış bekleniyor. Antalya 25°C, Toroslar’da gök gürültülü yağış olabilir.

İç Anadolu: Güney ve doğuda sağanak yağış görülmekte. Kayseri ve Sivas’ta yağışlar yerel olarak kuvvetli. Ankara 22°C, Konya 23°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu yapıda olacak, Trabzon ve Artvin’de öğleden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Samsun 16°C, Amasya 21°C.

Doğu Anadolu: Genel olarak yağışlı bir hava hakim, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş’ta öğle saatlerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Malatya 28°C, Van 18°C. Rüzgar 30-50 km/saat arasında esiyor.

Güneydoğu Anadolu: Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor; Diyarbakır 29°C, Siirt 28°C, Mardin’de ise gece yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. Ancak yoğun yağış ve rüzgar, özellikle riskli bölgelerde günlük yaşamı etkileyebiliyor.