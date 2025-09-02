Meteoroloji’den Rahatlatıcı Hava Tahmini

Türkiye, kavurucu sıcakların etkisi altında zor bir dönem geçiriyor. Yüksek nem oranlarıyla bir araya gelen aşırı sıcak hava, büyük şehirlerde yaşamı zorlaştırırken, vatandaşların gölge arayışına girmesine neden oluyor. Ancak yeni haftayla birlikte bir rahatlama bekleniyor. Serinleten bu haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, güncel hava tahmin raporları hakkında bilgi verdi.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Çelik, ülkenin bazı bölgelerinde kısa süreli yağışların görülebileceğini belirtirken, sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini açıkladı. “İç Anadolu’nun kuzeyinde kısa süreli yağış geçişleri görebiliriz ancak bu hafta genellikle yağışlar Karadeniz bölgesinde, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve Toroslar mevkiinde görülecek” dedi. Sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini de vurgulayan Çelik, “Yurt genelinde toplamda 3-4 derece düşüş göreceğiz diyebiliriz. Üç büyük şehrimize bakarsak özellikle İstanbul ve Ankara’da parçalı az bulutlu bir hafta yaşayacağız. En yüksek sıcaklıklar İstanbul ve Ankara’da 29-30 derece civarında olacak. İzmir’de ise çoğunlukla az bulutlu açık bir hava var. İzmir’deki en yüksek sıcaklıklar bu hafta 34-35 derece civarında seyredecek” ifadelerini kullandı.

MARMARA VE EGE’DE RÜZGAR UYARISI

Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli rüzgarlara karşı önlem alınmasının gerektiğini belirten Çelik, “Marmara bölgesi genelinde ve Kuzey Ege’de özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentisi var” diye uyardı. Rüzgarların oluşturabileceği olumsuz durumlara karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YAĞIŞLARDA KUVVETLİ OLACAK

Çelik, ülke genelinde sıcaklıkların birkaç derece düşeceğini yineleyerek, “Ülke genelinde önümüzdeki bir hafta boyunca birkaç derecelik sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Bununla birlikte sıcaklıklar çoğunlukla mevsim normalleri civarında seyredecek diyebiliriz. Ancak özellikle Güney bölgelerimizde, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde kalmaya devam edecek. Yağışlar ise özellikle Doğu Karadeniz’de, Orta ve Doğu Karadeniz’de hatta kıyıya bakan illerinde zaman zaman kuvvetli olacak. Bu nedenle bu illerde yaşayanların ve vatandaşların dikkatli olması faydalı olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.