Meteoroloji’den Sağanak ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart 2025 Salı günü için hava durumu raporunu kamuoyuna duyurdu. Raporda, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu bir hava koşulunun hâkim olacağı belirtildi. Marmara’nın kuzey ve batısında, ayrıca Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava söz konusu.

GENEL HAVA DURUMU

Yağış: Marmara’nın kuzey ve batısında (Edirne, İstanbul, Kırklareli), Karabük ve Kastamonu çevrelerinde sağanak yağışlar görülmesi bekleniyor.

Sis ve Buzlanma: Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşumu, doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Çığ Tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerindeki yüksek alanlar ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesinin mevcut olduğu ifade ediliyor.

Sıcaklık: Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyrediyor ve artarak devam etmesi bekleniyor.

Rüzgar: Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu bir hava geçişi, bölgenin kuzey ve batısında (Edirne, İstanbul, Kırklareli) sağanak yağışlı olacak.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor.

Akdeniz: Bölge parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinde ise yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu bir geçiş olacak. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Karadeniz: Hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı Karadeniz (Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak) ile Rize ve Artvin çevrelerinde yağışlı bir hava olacak. İç ve yüksek kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görünmesi muhtemel. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ tehlikesi mevcut.

Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu bir hava olacağı öngörülüyor. Kuzey kesimlerinde zamanla çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülebilir. Yüksek ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesinin bulunduğu hatırlatılıyor.

Güneydoğu Anadolu: Hava durumu parçalı ve az bulutlu olacak. Meteoroloji, sağanak yağış beklenen alanlarda yaşayanların dikkatli olmalarını öneriyor. Ayrıca, çığ tehlikesi ve buzlanma ile don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiği vurgulanıyor; ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.