Meteoroloji’den Uyarı: Fırtına Ve Yağışlar!

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin dört bölgesinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı iller için yerel seviyede kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu durum, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda sorunlar gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Doğu Anadolu’da güneyden esecek rüzgarın saatte 30-50 km hıza ulaştığı belirtiliyor. İşte detaylar ve hava durumu tahminleri.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ALARMI VE RİSKLER

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz’de (Artvin, Trabzon), Doğu Anadolu’nun kuzey kısmında (Erzurum, Kars, Bingöl, Muş) ve İç Anadolu’nun bazı illerinde (Kayseri, Sivas) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışların olabileceğini açıkladı. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi sorunların yaşanabileceği belirtiliyor. Vatandaşların ve yerel yetkililerin, özellikle dere yatakları ve düşük rakımlı alanlarda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

DOĞU ANADOLU’DAKİ FIRTINA TEHLİKESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgar da etkili olacak. Güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgar, zaman zaman 30-50 km/saat hızına ulaşabiliyor. Bu durum, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik direklerinde hasar gibi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Meteoroloji, bölge halkını ve işletmeleri, özellikle açık alanlarda ve yüksek yapılarda dikkatli olmaya çağırıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağış tahmin ediliyor. İşte bazı illerin hava durumu:

Marmara: Parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli’de öğleden sonra sağanak yağış. İstanbul 21°C, Balıkesir 23°C. Akşam saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ege: Parçalı bulutlu, İzmir 26°C, Denizli 27°C. İç kesimlerde sabah ve akşam saatlerinde sis olabiliyor.

Akdeniz: Parçalı bulutlu, Adana ve Hatay’da gece sağanak yağış olabiliyor. Antalya 25°C, Toroslar’da gök gürültülü yağış tahmini mevcut.

İç Anadolu: Güney ve doğuda sağanak yağış bekleniyor. Kayseri ve Sivas’ta yağışlar yerel şeklinde kuvvetli. Ankara 22°C, Konya 23°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, Trabzon ve Artvin’de öğleden sonra kuvvetli yağışlar bekleniyor. Samsun 16°C, Amasya 21°C.

Doğu Anadolu: Genel olarak yağışlı, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş’ta öğle saatlerinde kuvvetli yağış tahmini bulunuyor. Malatya 28°C, Van 18°C. Rüzgar hızı 30-50 km/saat seviyesinde.

Güneydoğu Anadolu: Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor, Diyarbakır 29°C, Siirt 28°C, Mardin’de gece yağış öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor, ancak yoğun yağış ve rüzgar, özellikle riskli bölgelerde günlük yaşamı etkileyebiliyor.