Meteoroloji Uyardı: 5 İlde Sağanak Yağış

Türkiye’nin Kuzeydoğu ve Doğu Akdeniz Bölgelerinde Sağanak Yağışlar Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon’un iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması planlanıyor. Özellikle Denizli (38°C), Tokat (37°C), Diyarbakır (38°C) ve Siirt (39°C) gibi illerde yüksek sıcaklıklar, vatandaşlar için zorluk yaratabiliyor. İstanbul’da gün boyunca az bulutlu ve açık hava hâkim olacakken, gece saatlerinde Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında mevzii sağanak yağış öngörülüyor.
Rüzgar Durumu
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artırabiliyor.
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçerken, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık; kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Kırklareli 31°C – Az bulutlu ve açık
Ege Bölgesi Hava Durumu
Ege Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 32°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Akdeniz Bölgesi hava durumu az bulutlu ve açık, ancak doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra, Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana 34°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı
Antalya 30°C – Az bulutlu ve açık
Burdur 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C – Az bulutlu ve açık
Konya 31°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir 29°C – Az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Batı Karadeniz Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 31°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.
Amasya 34°C – Parçalı bulutlu
Samsun 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Tokat 37°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Doğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 34°C – Az bulutlu ve açık
Kars 32°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık
Van 31°C – Az bulutlu ve açık
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır 38°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık