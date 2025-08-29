Meteoroloji Uyardı: 5 İlde Sağanak Yağış

METEOROLOJİK TAHMİNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün en güncel tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışlar etkili oluyor. Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ile Trabzon’un iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Özellikle Denizli (38°C), Tokat (37°C), Diyarbakır (38°C) ve Siirt (39°C) gibi illerde yüksek sıcaklıklar vatandaşları zorlayabiliyor. İstanbul’da gün boyunca az bulutlu ve açık hava hâkim. Fakat gece saatlerinde Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında yerel sağanak yağış öngörülüyor.

RÜZGAR VE KUVVETİ

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde rüzgar zaman zaman etkisini artırabiliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık hava, kuzey kesimlerinde zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.

Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık

Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu

Kırklareli 31°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’nin hava durumu az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 32°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık hava gözlenirken, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Adana 34°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı

Antalya 30°C – Az bulutlu ve açık

Burdur 35°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nin hava durumu az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 32°C – Az bulutlu ve açık

Konya 31°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir 29°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.

Bolu 31°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Bu bölge parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

Amasya 34°C – Parçalı bulutlu

Samsun 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu

Tokat 37°C – Parçalı bulutlu

Trabzon 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Erzurum 34°C – Az bulutlu ve açık

Kars 32°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık

Van 31°C – Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır 38°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık