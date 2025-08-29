Meteoroloji Uyardı: 5 İlde Sağanak Yağış

METEOROLOJİK TAHMİNLERDEKİ ÖNGÖRÜLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeydoğu ve Doğu Akdeniz kesimlerinde yerel sağanak yağışların etkili olacağı görülüyor. Rize, Artvin, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Trabzon’un iç kısımlarında gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu, Güneydoğu ve Ege bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Özellikle Denizli (38°C), Tokat (37°C), Diyarbakır (38°C) ve Siirt (39°C) gibi illerde yüksek sıcaklıklar vatandaşları etkileyebilir. İstanbul’da gün boyunca az bulutlu ve açık hava gözlemlenecek. Ancak gece saatlerinde Anadolu Yakası’nın kuzey kıyılarında yerel sağanak yağış tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eserken, Marmara, Ege ve Karadeniz’de kıyı kesimlerinde ise rüzgar zaman zaman etkisini artırabiliyor.

MARMARA BÖLGESİ’NDEN HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nin geneli az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık,

Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık,

İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu,

Kırklareli 31°C – Az bulutlu ve açık.

EGE BÖLGESİ’NDE HAVA RAPORU

Ege Bölgesi’nin büyük bir kısmının az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık,

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık,

İzmir 32°C – Az bulutlu ve açık,

Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Akdeniz Bölgesi’nin doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Adana 34°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı,

Antalya 30°C – Az bulutlu ve açık,

Burdur 35°C – Az bulutlu ve açık,

Hatay 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi de az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık,

Eskişehir 32°C – Az bulutlu ve açık,

Konya 31°C – Az bulutlu ve açık,

Nevşehir 29°C – Az bulutlu ve açık.

BATTI KARADENİZ BÖLGESİ’NDE HAVA RAPORU

Batı Karadeniz bölgesinin az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 31°C – Az bulutlu ve açık,

Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık,

Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu,

Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YAĞIŞLAR

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış öngörülüyor.

Amasya 34°C – Parçalı bulutlu,

Samsun 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu,

Tokat 37°C – Parçalı bulutlu,

Trabzon 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE GÜNEŞLİ HAVA

Doğu Anadolu Bölgesi’nin genelinde az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Erzurum 34°C – Az bulutlu ve açık,

Kars 32°C – Az bulutlu ve açık,

Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık,

Van 31°C – Az bulutlu ve açık.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA RAPORU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi genel olarak az bulutlu ve açık bir hava ile geçiyor.

Diyarbakır 38°C – Az bulutlu ve açık,

Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık,

Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık,

Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık.