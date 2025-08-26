Metin Suna, Cabbar’a Kavuştu

METİN SUNA’NIN CABBAR PAPAĞANI TEKRAR BULUNDU

Antalya’da yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının ardından, Özal’a ait olan Cabbar isimli papağanı sahiplenmeye karar verdi. Geçtiğimiz günlerde Suna’nın bakmakta olduğu Cabbar, geçtiğimiz günlerde çalındı. Suna, 23 Ağustos Cumartesi akşamı gittiği restoranın kapısına bıraktığı papağanını kısa bir süre sonra yerinde göremeyince hemen polise başvurdu.

CABBAR’IN TEKRAR İADESİ

Üç gün boyunca Cabbar hakkında haber alamayan Metin Suna, sonunda sevindirici bir haber aldı. Polis ekipleri, Cabbar’ın yeniden aynı noktaya bırakıldığını kendisine bildirdi. Suna, polislerin papağanı ona getiren kişiyi göstermediğini belirtti. Yeniden Cabbar’a kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Suna, “Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah’a şükür polisimiz elinden geleni yaptı.” sözlerini kullandı.

PAPAĞAN HÂLÂ TEDİRGİN

Cabbar’ın hala biraz tedirgin olduğunu ifade eden Suna, şu an onun yanında olduğu için huzurlu ve mutlu olduğunu belirtti.