Metin Suna, Cabbar’ı buldu

PAPAĞAN HIRSIZLIĞI VE BULUNMASI

Antalya’da yaşayan Metin Suna, 28 yıl önce bir arkadaşının önerisi ile 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yaşamını yitirmesinin ardından Özal’ın papağanı olan Cabbar’ı almaya karar verdi. Uzun yıllardır Suna’nın yanında olan Cabbar, son günlerde çalındı. 23 Ağustos Cumartesi akşamında Altınkum Mahallesi’nde gittiği restoranın kapısına bıraktığı papağanını kısa bir süre sonra yerinde bulamayınca hemen polise başvurdu.

Üç gün boyunca kayıp olan papağanıyla ilgili sevindirici haberi polis ekiplerinden alan Suna, Cabbar’ın yeniden aynı noktaya bırakıldığını öğrendi. Suna, polislerin papağanı getiren kişiyi kendisine göstermediğini dile getirdi. Cabbar’a yeniden kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Suna, “Papağanım strese girmiş, kendi kuyruğunu biraz parçalamış. Yıllardır evladım gibiydi, kaybolduğunda içim karardı. Allah’a şükür polisimiz elinden geleni yaptı,” dedi.

PAPAĞANIN DURUMU

Suna, papağanının halen biraz tedirgin olduğunu ifade ederek, şimdi yanında olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.