“Metiner: Bahçeli’nin Eli Tutulmadı, Isırıldı”

METİNİ HAZIRLAYAN İSİM VE GÖRÜŞME SÜRESİ

AK Parti’nin 24, 25 ve 26’ncı dönem milletvekili Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirilen 1 saat 20 dakikalık görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bahçeli, silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir Türkiye’de her şeyin konuşulabileceğine, tartışılabileceğine inanıyor ve sorunların demokrasi çerçevesinde, diyalog yoluyla çözümlenebileceğini düşünüyor.”

UZATILAN EL VE KIRMIZI ÇİZGİLER

Metiner, “Bahçeli’nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı, silahların bırakılmayacağı söylendi” diyerek, Bahçeli’nin iki kırmızı çizgisine dikkat çekti. Bahçeli’nin uzattığı elin öneminin anlaşılmadığını ifade eden Metiner, “Yaptığı tarihi çağrının gereğine uygun davranıldığı kanaatinde değilim. Hâlâ bazı kişiler silah üzerinden siyasal sonuçlar elde edebileceğine inanıyor” şeklinde yorumda bulundu.

SİLAHSIZ SİYASET VE DİYALOG

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin silahla siyasetin yan yana olamayacağına yönelik görüşünü belirten Metiner, “Sayın Bahçeli’nin kapalı olduğu tek alan bu. Silahla siyaset bir arada olmaz, silahın ucu gösterilerek siyasi sonuçlar elde edilmesine izin verilmemeli. Bu ülkenin Kürtlerinin talepleri varsa, oturulur konuşulur, gereken ne yapılır” dedi. Metiner, “Önce silahlar susmalı, sonra her şey konuşulabilir” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN İKİ KIRMIZI ÇİZGİSİ

Metiner, Bahçeli’nin ısrarla kapalı olduğu iki talebi de vurguladı: “Anayasa’nın ilk dört maddesi ile ilgili her türlü öneriye ve özerklik, federasyon tarzı önerilere kapalı. Bu konular, partilerinin kırmızı çizgisi.” Bu taleplerin çözümsüzlüğünün ülke için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

GELECEK SÜREÇ VE SİLAHLARIN BIRAKILMASI

Sonraki süreçte Bahçeli’nin çıkışının karşılık bulma ihtimalinin ne olabileceğine dair soruya Metiner, “Bahçeli’nin uzattığı el tutulmadı, o el ısırıldı. Silahların bırakılmayacağı belirtildi. Silahlar üzerinden siyasal sonuçlar elde edileceği söylendi” dedi. Suriye’nin kuzeyinde kurulan PKK devletçiliğine karşı bir duruş sergileyen Türkiye’nin bu şartlar altında ilerlemesinin mümkün olmadığını dile getirdi.