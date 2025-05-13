“Metrobüs Kazası 1 Can Aldı!”

KAZA VE İFADELER

Ekol TV’den Aleyna Sevim’in aktarımına göre; Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda, bir metrobüs yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarptı. Bu kazayla ilgili ‘taksirle ölüme neden olma ve yaralama’ suçlamasıyla tutuklanan sürücü Şaban Ş. hakkında soruşturma devam ediyor. Şüphelinin polis merkezindeki ifadesine ulaşıldı.

PANİK HALİ

Soruşturmada yer alan ifadesinde, mesaisinin 12.57’de başladığını belirten Şaban Ş., ilk seferinin ardından 20 dakika dinlenerek ikinci seferine çıktığını söyledi. “Metrobüs çift körüklü olduğundan diğerlerinden daha uzundu. Saadetdere Metrobüs Durağı’na kadar bir sorun yaşamadım. Aynı gün 16.55’te Saadetdere Durağı’ndan, Haramidere Durağı’na doğru hareket ettim. İki durak arası rampa aşağı olduğu için dikkatli davranıyordum. Bu nedenle hızımı yavaş tutuyordum. Maksimum hızımın 40 km/saat olduğunu düşünüyorum. Durağa yaklaşmadan yaklaşık 100 metre önce frene bastım. Havanın yağışlı ve metrobüs durağının kaygan olması nedeniyle frene bastığımda araç yavaşladı ama durmadı. Aracı durdurabilmek için tekrar frene basmam gerekti. Önümdeki araç yolcu almakla meşguldü. Kazayı en az hasarla atlatmak amacıyla sağa doğru çarpmayı düşündüm ve direksiyonu sağa kırdım, bu sırada önündeki metrobüse çarptım. Panik halinde olduğum için imdat frenini çekemedim. Bu yüzden kullandığım metrobüs, öndeki metrobüsü biraz daha ileri sürükledi. Bende yaralandım ve hastaneye kaldırıldım.” dedi.

SEFER SIRASINDAKİ DİKKATLİK

Talimatlara uygun şekilde aracı kullandığını ifade eden Şaban Ş., seferini tamamladıktan sonra yolun kaygan olduğu bilgisini İETT’ye verip vermeyeceğini düşündüğünü, ancak kazadan önce bu bilgiyi veremediğini belirtti.