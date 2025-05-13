“Metrobüs Kazası 1 Can Aldı!”

METROBÜS KAZASINDA SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekol TV’den Aleyna Sevim’in haberine göre; Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nda bir metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kazada ‘taksirle ölüme neden olma ve yaralama’ suçundan tutuklanan sürücü Şaban Ş. hakkında yürütülen soruşturma devam ederken, şüphelinin polis merkezindeki ifadesine ulaşıldı.

MAKSİMUM HIZI 40 KM/SAAT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORDUM

Mesaiye 12.57 sıralarında başladığını belirten Şaban Ş., ilk seferinin ardından 20 dakika dinlendikten sonra ikinci seferine çıktığını ifade etti. “Metrobüs çift körüklü olduğundan diğer metrobüslerden daha uzundu. Saadetdere Metrobüs Durağı’na kadar bir sorun yaşamadım. Aynı gün 16.55 sıralarında Saadetdere Durağı’ndan Haramidere Durağı’na gitmekteydim. İki durak arası rampa aşağı olduğu için temkinli hareket ediyordum. Bu nedenle hızımı yavaş tutuyordum. Maksimum hızımın 40 km/saat olduğunu düşünmekteyim. Durağa gelmeden yaklaşık 100 metre önce frene basmaya başladım. Havanın yağışlı ve metrobüs durağının kaygan olması nedeniyle frene basmama rağmen araç yavaşladı, ama durmadı. Aracı durdurmak için tekrar frene bastım ama tüm çabalarıma rağmen durduramadım. Önümdeki aracın yolcu indirip bindirdiğini gördüm. Kazayı en hafif şekilde atlatabilmek için sağda yer alan betona çarpıp durabileceğimi düşündüm ve direksiyonu sağa kırdım. Öndeki metrobüse arkadan çarptım. Panik halde olduğum için imdat frenini çekemedim. İmdat frenini çekemediğim için kullandığım metrobüs, öndeki metrobüsü biraz daha sürükledi. Ben de yaralandım. Hastaneye kaldırıldım.” dedi.

KAZA OLDUKTAN SONRA BİLGİ VERECEKTİM

Talimatlara uygun bir şekilde aracını kullandığını belirten Şaban Ş., seferini tamamladıktan sonra yolun kaygan olduğunu bildiğini ve İETT’ye bilgi vereceğini, ancak bunu yapamadan kazanın gerçekleştiğini ifade etti.