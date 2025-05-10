Metrobüs Kazası: 1 Kişi Vefat, 40 Yaralı

BEYLİKDÜZÜ’NDE METROBÜS KAZASI

Beylikdüzü’nde metrobüs, yolcu almak üzere durakta bekleyen diğer bir metrobüse arkadan çarptı. Bu kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı. Beylikdüzü istikametinde bulunan Haramidere Sanayi Durağı’nda yolcu alan metrobüse arkasından gelen başka bir metrobüs hızla çarptı. Kaza sonucu yine 23 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak durumu kabullenmeye çalıştı. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan bazı yolculara kaza yerinde müdahale ederken, diğerleri ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altında olan yaralılardan Ebru Heper (37) yaşamını yitirdi.

VALİ GÜL’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, “Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor” dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana gelen ve Ebru Heper’in (37) hayatını kaybettiği bu kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kamera görüntülerinde, durakta yolcu alan metrobüse yanaşan başka bir metrobüs hızla çarparak, bekleyen aracı sürüklediği açıkça görüldü. Durakta yolcu alındığı için kapısı açık olan araçta bazı yolcuların savrularak yola düştüğü, bazılarının da kendi kendine araçtan indiği görüntülerde yer aldı. Ayrıca, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun diğer yolcular tarafından çıkarılması da anlara eklenmiş durumda.

İBB: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) gelen açıklamada, kazayla ilgili olarak İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerin idari ve teknik soruşturma başlattığı belirtildi. Yaralıların durumunun yakından izlendiği bilgisi paylaşıldı. “Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz” denildi.