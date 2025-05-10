Metrobüs Kazası: 1 Kişi Vefat Etti

KAZA SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN VE YARALANANLAR

Beylikdüzü’nde gerçekleşen metrobüs kazasında, yolcu almakta olan bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Bu olay sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2’si ağır olmak üzere toplam 40 kişi yaralandı. Olay, Beylikdüzü yönünde, Haramidere Sanayi Durağı’nda meydana geldi. Çarpma sonucu 23 kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Olay yerinde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri görevlendirildi. Yaralılar arasında bulunan bazılarına kaza yerinde müdahale edildi, diğerleri ise ambulansla hastaneye taşındı. Hastanede tedavi altına alınan Ebru Heper (37), yaşamını yitirdi.

VALİ GÜL’DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, “Maalesef toplamda 40 yaralı hemşehrimiz var. Yaralılarımızdan 1 kişi vefat etti. 2 kişi ağır yaralı, diğerlerinin de tedavileri devam ediyor. Bazıları taburcu olmaya başladı. Ölüm ve yaralama olayı olduğu için bu tür durumlarda adli süreç otomatik olarak başlıyor. Aynı şekilde kurumların kendi içerisindeki idari süreçler başlıyor ve diğer idari süreçler de kendiliğinden başlamış oluyor,” dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, Ebru Heper’in hayatını kaybettiği, 2’si ağır 40 kişinin yaralandığı olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, durakta yolcu alan metrobüse, başka bir metrobüsün hızla çarptığı ve bekleyen aracın çarpmanın etkisiyle sürüklendiği görülüyor. Durakta yolcu aldığı için kapısı açık olan araçtaki bazı yolcuların savrularak yola düştüğü ve diğerlerinin havada savrulmuş şekilde araçtan indiği gözlemleniyor. Ayrıca, kazanın etkisiyle metrobüsün altında kalan bir yolcunun diğer yolcular tarafından kurtarıldığı anlar da kayıt altına alındı.

İBB’DEN AÇIKLAMA VE SORUŞTURMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada, kazayla ilgili İBB, İETT ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin idari ve teknik soruşturma başlattığı kaydedildi. Yaralıların durumunun dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, “Kazada yaralanan ve hastaneye sevk edilen vatandaşlarımızdan biri maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz,” denildi.