MetroPOLL Anketi: Muhalefet Yönetim İçin Hazır Mı

MetroPOLL araştırma şirketinin gerçekleştirdiği son anket, vatandaşların muhalefet partilerinin Türkiye’yi yönetecek yetkinliğe sahip olup olmadıklarını sorgulamayı amaçlıyor.

YÜZDE 60,8 “HAYIR” CEVABI VERDİ

15-21 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan ankette katılımcıların yüzde 37’si bu soruya “Evet” yanıtı verirken, yüzde 60,8’lik kesim “Hayır” cevabı verdi. Ankete katılanların yüzde 1,8’i ise görüş bildirmedi.

KARARSIZLARDA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Anket sonuçları, daha önce yüksek oranda görülen “Fikrim yok” yanıtlarının azaldığını ortaya koyuyor. Kararsızlar grubunun son ankette belirgin bir şekilde azaldığı kaydedildi.