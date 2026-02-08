Fatih Tekke Samsunspor Galibiyetine Değerlendirme Yaptı

fatih-tekke-samsunspor-galibiyetine-degerlendirme-yapti

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor karşısında elde edilen galibiyetin ardından bir spor kanalına özel açıklamalarda bulundu.

GALİBİYETİN ANLAMINI VURGULADI

Tekke, galibiyetin değerine dikkat çekerek, “Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor,” ifadelerini kullandı.

DESTEK ÇAĞRISI YAPTI

Takım içerisindeki pozitif havanın yansıtılmadığına dikkat çeken Tekke, “Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız,” dedi.

ZUBKOV’UN DURUMU HENÜZ BELİRSİZ

Zubkov ile ilgili de bilgi veren Tekke, “Zubkov’un durumu çok net değil, umarım yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde,” şeklinde konuştu.

