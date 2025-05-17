Mevduat Faizleri Yükseldi, 600 Bin TL

YENİ TL MEVDUAT YÖNELİMİ

Merkez Bankası’nın attığı adımlar, yatırımcıların altın ve döviz gibi enstrümanlardan ziyade TL mevduata yönelmesini sağlıyor. Bu süreçle birlikte mevduat faiz oranları son dört ayın en yüksek seviyelerine çıkarak, özellikle 32 gün vadeli TL mevduat faizleri yüzde 53’e kadar yükseliyor.

FAİZ ORANLARINDAKİ YÜKSEK SEVİYELER

Ekonomistler, enflasyonla mücadele sürecinin devam ettiği müddetçe faizlerin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor. Mevduat faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcıların getirilerini artırarak TL mevduata yönelmelerini destekliyor. Güncel oranlaryla 600 bin TL’nin 32 günlük vade sonunda sağlayacağı net getiri, bankalara göre değişiklik göstermektedir.

Yukarıda belirtilen bilgiler genel rakamlardır. En güncel verilere ulaşmak için seçtiğiniz bankaların resmi web sitelerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla bilgi alabilirsiniz.