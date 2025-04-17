Mevduat Faizleri Yükseldi, Yatırımcılar Çekildi

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ ARTIRDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 17 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak, yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. Bu karar, para piyasasındaki dengeleri önemli ölçüde etkilediği gibi mevduat faiz oranlarını da artırdı. Bankalar, yeni müşteri kampanyalarıyla birlikte faiz oranlarını yüzde 49 seviyesinin üzerine çıkardı. Bu gelişme, yatırımcıların TL mevduatına yönelmesini sağlarken, en çok ilgiyi çeken konulardan biri de 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi oldu.

HANGİ BANKA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olan mevduat faiz oranlarına göre, bankaların 1 milyon TL’lik birikime sağladığı 32 günlük net getiriler aşağıdaki gibidir:

Faiz oranında zirve: Fibabanka ve HSBC

– Faiz Oranı: %49

– Net Kazanç: 36.515,07 TL

– Vade Sonu Tutar: 1.036.515,07 TL

– Hesap Türü: Standart Vadeli Hesap

Yüksek faiz sunan diğer bankalar:

– QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

– Faiz Oranı: %48,5 | Net Kazanç: 36.142,47 TL

– CEPTETEB – Marifetli Hesap

– Faiz Oranı: %48,5 | Net Kazanç: 36.142,47 TL

– Odea Bank – Oksijen Hesap

– Faiz Oranı: %48 | Net Kazanç: 35.769,86 TL

– DenizBank – E-Mevduat

– Faiz Oranı: %47,5 | Net Kazanç: 35.397,26 TL

– Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

– Faiz Oranı: %47 | Net Kazanç: 35.024,66 TL

– ON Dijital Bankacılık – ON Plus

– Faiz Oranı: %45,5 | Net Kazanç: 33.906,85 TL

Not: Bu oranlar 17 Nisan 2025 itibarıyla geçerli olup bankalar kampanyalara ve piyasa koşullarına bağlı olarak faiz oranlarında değişiklik yapabiliyor.

MEVDUAT YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP HALE GELDİ

Merkez Bankası’nın politika faizindeki bu artış, TL mevduatını yeniden yatırımcılar açısından ilgi çekici hale getirdi. Yüzde 49’a ulaşan mevduat faizleri, kısa vadede risksiz kazanç arayan yatırımcılar için önemli bir alternatif sunuyor.