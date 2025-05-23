Mevduat, Getiri Rekoru Kırıyor

Ekonomik Sıkılaşma ve Yatırım Alışkanlıkları

SON DÖNEMDEKİ POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Son dönemlerde izlenen ekonomik sıkılaşma önlemleri, yatırımcıların tercihlerinde değişiklikler yarattı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) artış gösteren faiz oranları ve enflasyonla mücadele kararlılığı, yatırımcıların yönelimini altın ve dövizden vadeli mevduata kaydırdı. Yüksek faiz oranlarıyla dikkat çeken 32 günlük TL vadeli mevduat hesapları ise döneminin en ilgi çeken seçenekleri arasında yer aldı.

FAİZ ARTIRIMLARI VE GETİRİLERDE REKOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarınca, bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını revize etti. Dijital bankalar başta olmak üzere birçok finans kurumu, yatırımcıları çekmek için yüzde 50’nin üzerinde faiz oranları sunmaya başladı. Örneğin, 23 Mayıs 2025 tarihinde, 1 milyon TL’lik birikimini vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı, 32 günlük net kazancını 39 bin 496 TL’ye kadar çıkartabiliyor.

YÜKSEK GETİRİ SUNAN BANKALAR

Daha düşük kazanç sağlayan bankalar arasında Ziraat Katılım (%30 kar payı) ile 22.356 TL, Albaraka (%33.31 kar payı) ile 24.823 TL ve İş Bankası (%39.5 faiz) ile 29.436 TL getiriler yer alıyor. Bu farklar, büyük meblağlarla yapılan yatırımlarda belirgin net kazanç farklılıkları yaratabiliyor. Bu nedenle, yatırımcıların, her bankanın faiz oranlarını dikkatlice incelemesi büyük önem taşıyor. Dijital bankaların sunduğu yüksek oranlar, geleneksel bankacılığa göre genellikle daha cazip durumda.

MEVDUAT YATIRIMINDA GÜVENLİ LİMAN

Uzman ekonomistler, faiz oranlarının, enflasyon kontrol altına alınana kadar yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, kısa vadeli risksiz getiri arayanlar için vadeli mevduat hesaplarını çekici kılıyor. 1 milyon TL’lik birikimini en yüksek faiz sunan bankada değerlendiren bir yatırımcı, sadece 32 günde yaklaşık 40.000 TL kazanç sağlayabiliyor. Mevduat, altının belirsiz seyrine karşı yatırımcılar için güvenilir bir seçenek olma özelliğini sürdürüyor.

*Yatırım tavsiyeleri yer almamaktadır.